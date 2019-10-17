Фигуранты дела «Нового величия» нанесли себе увечья в зале суда
Во время слушаний в Люблинском суде Москвы фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, обвиняемые по статье о создании экстремистского сообщества, нанесли себе увечья. Судебное заседание было остановлено для оказания медицинской помощи подсудимым.
Как сообщили в пресс-службе суда, Крюков и Костыленков нанесли себе ранения, находясь в боксе для обвиняемых в зале заседания.
«Сотрудники конвоя оказали им первую медицинскую помощь, в настоящее время прибыла скорая помощь», - передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Адвокат обвиняемых Максим Пашков рассказал ТАСС, что видел, как Костыленков поранил себя, позже тот сказал ему, что это же сделал и Крюков. Он сообщил, что в суд вызвали скорую помощь.
Как писал сайт kp.ru, ранее Московский городской суд отменил приговор одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому.
ИСТОЧНИК KP.RU