2019-10-17T21:10:12+03:00
Общество

Фигуранты дела «Нового величия» нанесли себе увечья в зале суда

Заседание было прервано для оказания медицинской помощи подсудимым
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фигуранты дела «Нового величия» поранили себя в зале судаФигуранты дела «Нового величия» поранили себя в зале судаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Во время слушаний в Люблинском суде Москвы фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, обвиняемые по статье о создании экстремистского сообщества, нанесли себе увечья. Судебное заседание было остановлено для оказания медицинской помощи подсудимым.

Как сообщили в пресс-службе суда, Крюков и Костыленков нанесли себе ранения, находясь в боксе для обвиняемых в зале заседания.

«Сотрудники конвоя оказали им первую медицинскую помощь, в настоящее время прибыла скорая помощь», - передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Адвокат обвиняемых Максим Пашков рассказал ТАСС, что видел, как Костыленков поранил себя, позже тот сказал ему, что это же сделал и Крюков. Он сообщил, что в суд вызвали скорую помощь.

Как писал сайт kp.ru, ранее Московский городской суд отменил приговор одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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