2019-10-18T11:07:34+03:00
Политика

Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских соглашений

Мера начнет применяться после проведения выборов в Донбассе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Решение о применении амнистии принимается судомРешение о применении амнистии принимается судомФото: REUTERS
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Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских договоренностей. Мера начнет применяться сразу после проведения выборов в Донбассе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Сайт kp.ru писал, что амнистия коснется ополченцев и активистов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Она может применяться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом", - сказал замглавы ведомства в ходе "Часа вопросов к правительству" в пятницу, 18 октября.

Он подчеркнул, что под амнистию не попадают люди, которых признали виновными в совершении военных преступлений, а также лица, "причастные к крушению малайзийского Boeing", передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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