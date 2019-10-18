Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских соглашений
Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских договоренностей. Мера начнет применяться сразу после проведения выборов в Донбассе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Сайт kp.ru писал, что амнистия коснется ополченцев и активистов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
"Она может применяться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом", - сказал замглавы ведомства в ходе "Часа вопросов к правительству" в пятницу, 18 октября.
Он подчеркнул, что под амнистию не попадают люди, которых признали виновными в совершении военных преступлений, а также лица, "причастные к крушению малайзийского Boeing", передает РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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