Более миллиона кредитных историй россиян утекли в интернет

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-18T11:57:35+03:00

Конфиденциальные данные довольно долго находились в открытом доступе Фото: EAST NEWS

"Коммерсантъ" сообщает, что в открытом доступе оказались паспортные данные, телефоны и адреса заемщиков

Изменить размер текста: A A

Кредитная история более чем миллиона россиян оказалась в открытом доступе в интернете. Утечка информации произошла из-за ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, которым предположительно владеет микрофинансовая организация "ГринМани".

Согласно данным издания "Коммерсантъ", документы находились в Сети довольно долгое время. Речь идет о паспортных данных, телефонах, адресах и кредитной истории граждан, обращавшихся за займами.

Доступ к базе с личной информацией россиян закрыли лишь после того, как в Бюро кредитных историй обратился независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко. Именно он первым обнаружил утечку.

Теперь по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщил генеральный директор "ГринМани" Андрей Луцык.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году произошла также крупная утечка данных около 900 клиентов трех российских банков. В Роскомнадзоре ситуацию назвали "вопиющей".

ИСТОЧНИК KP.RU