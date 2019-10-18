В СПЧ подтвердили отставку Михаила Федотова

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-18T13:05:23+03:00

Коллеги назвали данную информацию правдивой, но отметили, что сам Федотов пока в командировке

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В Совете по правам человека (СПЧ) подтвердили предстоящую отставку Михаила Федотова. По словам коллег, Глава СПЧ лично написал прошение освободить его от должности, но пока данная тема не обсуждалась.

- Михаил Александрович написал коллегам из Совета и подтвердил это не как слухи, - комментирует ИА «НСН» член СПЧ, директор Государственного музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда Памяти Роман Романов.

Сейчас Федотов находится в командировке и по возвращении обещал встретиться с коллегами и все обсудить.

- У него сейчас нет возможности про это много говорить. А все его одолевают, - заключил Романов.

Ранее Совет по правам человека при президенте России разработал два варианта возможной амнистии по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое приходится на 2020 год. Об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

ИСТОЧНИК KP.RU