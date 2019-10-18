Киев направил России ноту протеста из-за оказания гумпомощи Донбассу
Киев направил Москве ноту протеста в связи с прибытием в Донбасс гуманитарного конвоя МЧС России с партией помощи для населения региона. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
«Направили России ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдо «гуманитарным» конвоем, что был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс», - написала представитель украинского МИД в своём Twitter
В своем сообщении Зеленко заявляет, что Киев осуждает «нарушение Кремлем Минских договоренностей» и призывает придерживаться взятых на себя обязательств.
Напомним, еще в начале конфликта в 2014 году глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия всегда готова помогать Донбассу, а обвинения Украины, касающиеся незаконного пересечения границы, он назвал «претензиями, не подкрепленные какими-то фактами».
ИСТОЧНИК KP.RU
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