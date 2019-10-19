Туристы рассказали о самых дешевых странах для отпуска

СЕГОДНЯ 00:27 2019-10-19T00:27:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Туристы, которые путешествуют самостоятельно, без помощи агентств, рассказали о самых дешевых, по их мнению, странах для отпуска. Эксперты составили ТОП, основываясь на данных, собранных в ходе опроса десяти тысяч пользователей сайта Aviasales.

Самым выгодным местом, по мнению 23% опрошенных, стала Чехия. Путешественники заявили, что они ожидали видеть в чеках больше, чем выходило на самом деле.

- Это была моя первая поездка за границу, и цены я сравнивала с Москвой. В Праге все было в два раза дешевле, - рассказала одна из туристок.

На втором месте, набрав 17%, оказалась Венгрия. Путешественники отметили дешевый перелет из российской столицы в Будапешт или Дебрецен. Положительные впечатления оставил и невысокий ценник на развлечения и еду в ресторанах.

Замыкает тройку лидеров Сербия. За эту страну проголосовали 15% участников опроса. В местном кафе можно пообедать за 200 рублей, а проезд в автобусе в Белграде стоит 60 рублей, что порадовало туристов.

В список бюджетных стран также вошли Испания -14% голосов, Вьетнам – 10%, Грузия – 9% и Португалия - 7%.

ИСТОЧНИК KP.RU