Туристы рассказали о самых дешевых странах для отпуска
Туристы, которые путешествуют самостоятельно, без помощи агентств, рассказали о самых дешевых, по их мнению, странах для отпуска. Эксперты составили ТОП, основываясь на данных, собранных в ходе опроса десяти тысяч пользователей сайта Aviasales.
Самым выгодным местом, по мнению 23% опрошенных, стала Чехия. Путешественники заявили, что они ожидали видеть в чеках больше, чем выходило на самом деле.
- Это была моя первая поездка за границу, и цены я сравнивала с Москвой. В Праге все было в два раза дешевле, - рассказала одна из туристок.
На втором месте, набрав 17%, оказалась Венгрия. Путешественники отметили дешевый перелет из российской столицы в Будапешт или Дебрецен. Положительные впечатления оставил и невысокий ценник на развлечения и еду в ресторанах.
Замыкает тройку лидеров Сербия. За эту страну проголосовали 15% участников опроса. В местном кафе можно пообедать за 200 рублей, а проезд в автобусе в Белграде стоит 60 рублей, что порадовало туристов.
В список бюджетных стран также вошли Испания -14% голосов, Вьетнам – 10%, Грузия – 9% и Португалия - 7%.
ИСТОЧНИК KP.RU