Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до десяти человек

СЕГОДНЯ 06:39 2019-10-19T06:39:05+03:00

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В Красноярском крае при прорыве дамбы в селе Щетинкино погибли десять человек. Ранее сообщалось о шести жертвах. Есть и пострадавшие. Часть из них были осмотрены на месте, четверых госпитализировали. На данный момент известно, что на месте происшествия работают 270 спасателей.

-По уточненным данным 10 погибших. Четверых доставили в учреждения и еще 15 осмотрели на месте. Еще судьба 15 неизвестна, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU