Forbes: Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-19T09:08:12+03:00

Эти организации предоставляют наиболее выгодные условия для своих сотрудников

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Семь российских компаний вошли в рейтинг из 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista.

Global 2000: The World’s Best Employers составляется ежегодно. В него попадают организации, предоставляющие самые выгодные условия для своих сотрудников. Список формируется на основе данных более 1,4 млн опросов.

Выше всего из российских компаний оказалась группа "Норильский никель", которая заняла 36-е место. Дальше с большим отрывом идут Московская биржа (138-е место), "Роснефть" (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е), "Северсталь" (380-е), "Русгидро" (437-е) и "Лукойл" (492-е).

Первые три строчки общего рейтинга заняли компании из США. Абсолютным лидером, как и год назад, стал холдинг Alphabet, в который входит корпорация Google. Второе место занял Microsoft, а третье - разработчик облачного программного обеспечения Red Hat. Он вытеснил корпорацию Apple на четвертую строчку. С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте Forbes.

Рейтинг лучших работодателей мира:

1. Alphabet

2. Microsoft

3. Red Hat

4. Apple

... 36. "Норильский Никель"

... 138. Московская биржа

... 207. "Роснефть"

... 311. Объединенная авиастроительная корпорация

... 380. "Северсталь"

... 437. "Русгидро"

... 492. "Лукойл"

ИСТОЧНИК KP.RU