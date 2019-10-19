Очнулся и покачал головой: в Индии мужчина "воскрес" во время своих похорон

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-19T11:28:53+03:00

Родные 55-летнего скотовода нашли его без сознания и решили, что тот умер

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Чудесное "воскрешение" произошло накануне в Индии. Семья 55-летнего скотовода устроила ему похороны, но мужчина не захотел так просто сдаваться и очнулся, когда его уже собирались опустить в могилу.

Ошарашенные скорбящие заметили, что "покойник" покачал головой. Сначала это вызвало панику, но потом было решено срочно доставить мужчину в больницу. Медики констатировали - скотовод жив, но у него сильная лихорадка.

Оказалось, что некоторое время назад мужчина пропал без вести, когда пас своих коз. Родные обыскали все пастбища и нашли главу семейства в бессознательном состоянии. Все сразу решили, что он умер, а потому и организовали похороны, передает AsiaOne.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце в Ирландии тоже "воскрес" покойник, но уже не по-настоящему. Ветер Вооруженных сил Шей Брэдли знал, что скоро умрет из-за болезни и записал для своих близких забавное послание. Когда гроб с телом офицера начали опускать в могилу из него раздался звук стука и призывы выпустить из "ящика".

ИСТОЧНИК KP.RU