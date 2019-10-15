2019-10-15T00:31:11+03:00
Общество

«Выпустите меня отсюда»: умерший ирландец на собственных похоронах развеселил родственников

Когда гроб опускали в могилу, близкие услышали голос покойника и стук по дереву
Мария ИГНАТЬЕВА
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В ирландской провинции Ленсер ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли, умерший 8 октября после затяжной болезни, сумел на собственных похоронах развеселить родственников. Когда гроб с телом погружали в могилу, собравшиеся услышали голос покойника и стук по крышке деревянного ящика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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