«Выпустите меня отсюда»: умерший ирландец на собственных похоронах развеселил родственников
Когда гроб опускали в могилу, близкие услышали голос покойника и стук по дереву
Изменить размер текста:
В ирландской провинции Ленсер ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли, умерший 8 октября после затяжной болезни, сумел на собственных похоронах развеселить родственников. Когда гроб с телом погружали в могилу, собравшиеся услышали голос покойника и стук по крышке деревянного ящика.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU