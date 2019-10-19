2019-10-19T12:30:21+03:00
В мире

Зафиксировали и ушли: в Болгарии пациентка полдня провела в томографе

Ассистент рентгенолога положила 70-летнюю женщину в аппарат и просто забыла про нее
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожилую пациентку искали всей больницейПожилую пациентку искали всей больницейФото: Архив "КП"
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Врачи больницы в болгарском городе Павликени на полдня оставили 70-летнюю пациентку Асенку Христову внутри томографа. Ассистент рентгенолога Камелия Крастева положила женщину в аппарат, зафиксировала ее, а потом просто закрыла дверь кабинета и ушла.

Тревогу забила дочь пенсионерки, когда ее мать не пришла с обследования. Женщина обратилась в полицию, и тут же начались поиски, которые в итоге заняли около шести часов. Асенку Христову искали по всей больнице и нашли в одном из кабинетов. Как позже рассказала сама пациентка, она услышала, что по коридору кто-то идет и начала громко кричать.

Согласно данным телеканала Nova, сотрудница лечебного учреждения, которая забыла женщину в томографе, сейчас находится в отпуске. Однако неизвестно, отправилась ли она отдыхать в день инцидента или уже после. Девушке грозит штраф и выговор.

Родственники пожилой женщины собираются подать на больницу в суд. Руководство медицинского учреждения, тем временем, продолжает настаивать на том, что даже длительное пребывание в томографе не могло отразиться на здоровье Христовой, ведь аппарат так и не включили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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