Зафиксировали и ушли: в Болгарии пациентка полдня провела в томографе
Врачи больницы в болгарском городе Павликени на полдня оставили 70-летнюю пациентку Асенку Христову внутри томографа. Ассистент рентгенолога Камелия Крастева положила женщину в аппарат, зафиксировала ее, а потом просто закрыла дверь кабинета и ушла.
Тревогу забила дочь пенсионерки, когда ее мать не пришла с обследования. Женщина обратилась в полицию, и тут же начались поиски, которые в итоге заняли около шести часов. Асенку Христову искали по всей больнице и нашли в одном из кабинетов. Как позже рассказала сама пациентка, она услышала, что по коридору кто-то идет и начала громко кричать.
Согласно данным телеканала Nova, сотрудница лечебного учреждения, которая забыла женщину в томографе, сейчас находится в отпуске. Однако неизвестно, отправилась ли она отдыхать в день инцидента или уже после. Девушке грозит штраф и выговор.
Родственники пожилой женщины собираются подать на больницу в суд. Руководство медицинского учреждения, тем временем, продолжает настаивать на том, что даже длительное пребывание в томографе не могло отразиться на здоровье Христовой, ведь аппарат так и не включили.
ИСТОЧНИК KP.RU