В Турции погибла пятилетняя девочка из России

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-19T12:51:49+03:00

Ребенок вместе с родителями катался на велосипеде в каньоне, когда они сорвались в пропасть

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В результате несчастного случая в Турции погибла пятилетняя россиянка. Девочка отдыхала в курортном Кемере вместе с семьей - родителями и десятилетним братом.

Туристы взяли в аренду трехколесных электрический велосипед и отправились на нем к каньону Гейнюк. Однако в какой-то момент отец семейства не справился с управлением на горной дороге, и они сорвались в пропасть.

Взрослые и мальчик отделались ушибами, а вот девочка сильно ударилась головой о камень. Отец взял ее на руки и побежал в сторону домов. Вскоре пострадавших увидел местный житель, который и отвез их в больницу.

Девочка скончалась в отделении неотложной помощи, несмотря на все усилия врачей по ее спасению. Тело передано в морг для проведения вскрытия. Остальных членов семьи уже выписали, передает DHA.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в Турции погибли также две девочки из России в возрасте 12 и 5 лет. Оба ребенка утонули в бассейне.

ИСТОЧНИК KP.RU