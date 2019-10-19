2019-10-19T14:14:57+03:00
Экономика

Минфин пока не принял решение о предоставлении Белоруссии кредита

Речь идет о 600 млн долларов, которые пойдут на рефинансирование платежей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр финансов Антон СилуановМинистр финансов Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
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Окончательное решение о предоставлении Белоруссии кредита на 600 миллионов долларов пока не принято. Развитие ситуации зависит от темпов продвижения в вопросе дальнейшей интеграции двух стран. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

"Не решено пока. Его (решения по кредиту - прим. ред.) может и не будет", - сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что судьба этого займа никак не связана с обсуждением планов интеграции экономик России и Белоруссии. Тем временем, отработка "дорожной карты" актуализации Союзного договора продолжается. Каждое ведомства занимается этим в рамках своих разделов, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что эти 600 млн долларов пойдут на рефинансирование рефинансирование платежей по ранее предоставленным РФ займам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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