СЕГОДНЯ 18:21 2019-10-19T18:21:05+03:00

Митинг оппозиции в Баку: задержаны 60 человек Фото: REUTERS

Материалы по 18 из них будут направлены в суды

Изменить размер текста: A A

В ходе несанкционированного митинга оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) в центре Баку были задержаны 60 человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления полиции столицы Азербайджана.

«Около 220 человек несколькими группами с различных направлений пытались проникнуть на площадь перед станцией "28 Мая" бакинского метрополитена. Принятыми мерами противозаконные действия были пресечены, задержаны 60 человек, включая организаторов и активных участников незаконной акции», - говорится в заявлении.

Сообщается, что после предупреждения 42 человека были отпущены. Документы по 18 задержанным будут направлены в суды.

Инфомагентство «Туран» сообщило о задержании председателя партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли.

Как сообщал kp.ru, ранее власти Азербайджана приняли решение временно закрыть три станции метро в центре столицы, где оппозиция планирует провести митинг.

Митинг оппозиции в Баку.Власти приняли решение временно закрыть три станции метро в центре столицы Азербайджана Баку, где оппозиция планирует провести несанкционированный митинг

ИСТОЧНИК KP.RU