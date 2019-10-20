Президент поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-20T11:59:57+03:00

День дорожника отмечают в 3 воскресенье октября, в этом году праздник выпал на 20 число Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником дорожников. Глава государства отметил, что за последние три года ситуация в отрасли сильно изменилась. В том числе благодаря национальным проектам в регионах страны строят новые дороги, возводят мосты и путепроводы, часть трасс переходит на федеральный уровень, что дает возможность сэкономить региональные деньги и направить их на ремонт муниципальных и межпоселковых дорог.

- От динамики отрасли во многом зависит устойчивое развитие регионов и национальной экономики в целом, - сказано в обращении президента к работникам дорожной отрасли. - Повышаются доступность и безопасность перевозок. Важно не останавливаться на достигнутом, не сбавлять взятые темпы.

Главное, на что обращает внимание глава государство – на необходимость уделять внимание надежности дорог. Владимир Путин пожелал дорожникам "здоровья и благополучия".

Также сайт kp.ru подготовил материал, когда в России отмечают День автомобилиста в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU