Диетологи назвали продукты, которые опасно есть

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-20T14:27:17+03:00

Испанские ученые пришли к выводу, что фраза «ешь все, но в меру» ошибочна

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Диетологи из Испании составили список продуктов, которые не стоит есть даже в маленьких количества и «только по праздникам». В материале La Vanguardia, подготовленном на основе их данных, сказано, что первый продукт, от которого нужно отказаться – рафинированная мука. Ее употребление вызывает скачок уровня глюкозы в крови, что может привести к диабету.

- Диетологи сталкиваются каждый день с тем, что пациенты верят - пара бокалов вина или пива в день может быть полезна для здоровья. Это не только ложь: это настоящее варварство, - говорит диетолог Пилар Эскер , профессор школы Gasma в Кастельоне.

В список вредных попали продукты, которые нам пытаются продать, как «легкие»: это товары, обозначенные на пачке как диетические, с нулевым процентом жира, без сахара. Такая еда остается высококалорийной (за счет усилителей вкуса) и при этом не питательной, через пару часов хочется есть снова. Поэтому в список попало ещё обезжиренное молоко и молоченые продукты.

Не стоит покупать колбасу и прочие продукты «с добавлением мяса». Натурального там в лучшем случае 5- процентов, остальное –крахмал, усилители вкуса, загустители. Диетологи советую заменить это домашним паштетом, яйцом, ореховыми сливками.

«Полезный завтрак» оказался не очень полезен – хлопья и зерновое печенье в рекламе нам показывают как идеальный вариант для начала дня. Диетолог против:

- Это очень вкусные продукты , которые вызывают привыкание , и это приводит к тому, что качество диеты значительно ухудшается.

ИСТОЧНИК KP.RU