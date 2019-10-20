Чтобы не списывали: Студенты в Индии сдавали экзамен с коробками на головах

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-20T13:50:06+03:00

В колледже говорят - это был эксперимент Фото: Twitter.com

Задание можно было прочитать через вырезанное в коробке «окошко» для лица

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В одном из колледжей Индии директору пришлось серьезно готовиться к экзаменам для студентов. Накануне ответственной проверки знаний в коридорах появились десятки коробок. Правда, компьютеров или прочей техники в них не было. Коробки абсолютно пустые, чтобы студенты могли заполнить их…своими головам.

Так директор предложила бороться со списыванием на экзаменах. Студенты, как сообщает издание The Times of India, согласились. Все прошло по обоюдному согласию, но фото студентов с коробками на головах все-равно утекло в Сеть. Такое в твиттер не осталось незамеченным. Фото разместил пользователь под ником dineshakula:

- Студентов штата Карнатака заставляют носить картонные коробки на головах, чтобы избежать копирования на экзаменах.

Студенты якобы сами согласились сидеть на экзамене в коробкахФото: Twitter.com

В комментариях руководство колледжа обвинили в бесчеловечности. Такие эксперименты руководству колледжа запретили.

ИСТОЧНИК KP.RU