Из-за спора с супругой российский миллиардер может лишиться активов в Британии

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-20T18:01:15+03:00

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Высокий суд Лондона может заморозить активы российского бизнесмена азербайджанского происхождения, миллиардера Фархада Ахмедова в Великобритании. Причиной такого решения может стать отказ выплачивать своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой долю состояния в сотни миллионов фунтов.

Как сообщает издание Daily Mail, спор между супругами длится уже три года. В 2016 году суд обязал предпринимателя передать бывшей жене 41,5 процент своего состояния – 453 миллиона фунтов (37 миллиардов рублей).

Однако ставшая гражданкой Британии Ахмедова получила только пять миллионов фунтов (400 миллионов рублей). Женщина подала в суд для заморозки активов Ахмедова.

Судья Гвиннет Ноулс, который взял на рассмотрение данное дело, назвал сомнительным заявление, что супруги внесли равный вклад в нажитое имущество. Однако, по его словам, они «внесли равный вклад в благополучие семьи».

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о решении суда, который присудил рекордную сумму отступных при разводе. При этом, экс-жене достались не только 453 миллиона фунтов, но и яхта стоимостью 346 миллионов фунтов, а также парк суперкаров, два дома и коллекция антиквариата.

ИСТОЧНИК KP.RU