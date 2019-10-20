В Черное море вошел американский корабль с военными катерами для Украины

СЕГОДНЯ 19:16 2019-10-20T19:16:09+03:00

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В воскресенье, 20 октября, в черное море вошло грузовое судно Соединённых Штатов Ocean Freedom. Корабль везет для Украины два бывших патрульных катера американской Службы береговой охраны.

Судно должно прибыть в порт Одессы в понедельник, 21 октября.

Американский груз состоит из списанных патрульных кораблей Drummond и Cushin постройки 80-х годов прошлого века. Катера уже переименовали в «Славянск» и «Старобильск», соответственно. Они оснащены двумя пулемётами и пушкой калибра 25 мм.

Киев получит «Славянск» и «Старобильск» по программе продажи иностранным государствам неиспользуемых избытков техники и имущества Службы береговой охраны США. Общая стоимость самих катеров, их модернизации и программы обучения моряков составила около 10 миллионов долларов.

Ранее обозреватель «КП» Александр Гришин подробно рассказывал об этих катерах, с которых американцы перед поставкой на Украину сняли все вооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU