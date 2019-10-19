В Одессу через океан везут два списанных из Береговой охраны США катера

В ближайшее время ВМС Украины пополнятся двумя грозными единицами, которые сейчас на сухогрузе, вместе с контейнерами отправились из США. Это те самые списанные катера типа «Айленд», которые Порошенко выторговал у Вашингтона в прошлом году, и даже присутствовал на церемонии их передачи Украине, когда летал в Америку на похороны сенатора Джона Маккейна.

По сравнению с составляющими основу плавучего состава кораблей ВМСУ, то есть речными катерами «Гюрза», это уже настоящие корабли. Длина до 34 метров, ширина аж 6, заявленная максимальная дальность плавания 5360 км. Правда, в автономке такой продукт судостроения больше 5 суток находиться не может, так что через двое с половиной суток либо назад в порт, либо надо высылать на подмогу кого-то еще. Но, главное-то, главное, скорость – почти 30 узлов дает на максимуме. Правда, недолго. Потом надо на обычную переходить.

И что с того, что списанные? Главное, американские. Украине они правда, встали в копеечку, но дареному кораблю в зубы не смотрят. Тем более, после ремонта за украинские деньги. Особенно, когда американские партнеры-друзья-шефы-хозяева (или как их там называть) даже два экипажа выучили. Целых 32 моряка выпустились намедни из школы ВМС США, пройдя обучение для службы на «Айлендах». Опять же, за деньги, конечно. Но это же мелочи, страна заплатила. Главное, теперь ВМСУ снова сможет выходить в море. А на «Гюрзах» как-то было не очень комфортно это дело. 3 балла на море уже вызывали серьезные опасения за судьбу катера, а при 4-х его надо было как можно крепче привязывать к пирсу. А в море он мог вполне сделать буль-буль. И вся недолга.

Теперь ого-го! Можно еще пару адмиралов завести в ВМСУ. Надо только их довооружить. Потому что американцы сняли с них все вооружение, и Украине придется самой все ставить на кораблики, уже получившие названия «Старобельск» и «Славянск». Башню там поставить с пушкой главного калибра в 30 мм. Обвешать палубу установками НУРС, ПТРК надо, обязательно надо противотанковый ракетный комплекс чтобы был на мосту. Пару АГС, а если не получится, то РПГ-7 хотя бы экипажу раздать. Тем более, что именно с этой моделью РПГ относительно недавно ВМСУ проводили учения. И он показал себя гораздо более надежным, чем те «суперумные» украинские ракеты, которые меняли курс после каждого погружения в воду (хотя воды не должны были касаться вообще), так, что экипаж молился, чтобы она не вернулась в пусковую установку.

Украинцы уже мечтают, как теперь эти две грозных (по украинским меркам, не меньше линкора) единицы военного флота дадут бой российскому крейсеру «Москва». Но лучше было бы пойти уже проторенным Порошенко путем – к Керченскому проливу. Два корабля есть? Есть. Осталось только буксир найти. Без буксира могут не дотянуть. Не зря же их перегоняют в Одессу не своим ходом, а погруженными на борт парохода. Ведь с момента передачи за них отвечает уже украинская сторона. А на той стороне люди неглупые сидят. Кумекают, что если что утонет, то-таки тут и ой. И страховая компания не поможет, поскольку на страховку денег не нашли.

В Киеве полагают, что два катера встанут в строй уже в ноябре. Ну, встать, может и встанут, а вот в море выйти раньше весны вряд ли получится. Сами понимаете, пушки, пулеметы, пока установят. Солярки, опять же столько жрут, сколько весь остальной флот. У англичан в прошлом веке бытовала такая шутка, мол, если надо разорить какую-нибудь небольшую страну, надо подарить ей крейсер. Интересно, смогут ли помочь в этом Украине списанные американские катера. Так что, если вдруг запахнет разорением, вдруг станет надо, то сразу в пролив, в плен. И бюджету Украины экономия будет. И буксир нам, если что, в отличие от катеров, пригодится.