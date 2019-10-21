Специалисты назвали города с самым доступным газом для населения

СЕГОДНЯ 01:06 2019-10-21T01:06:25+03:00

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Эксперты выяснили, в каких российских регионах самый доступный для населения газ. Согласно их данным, больше всего голубого топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Сахалинской области. Специалисты также подчеркнули, что в России стоимость газа одна из самых низких в Европе. Как сообщает РИА Новости, дешевле только в Казахстане.

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ИСТОЧНИК KP.RU