2019-10-21T01:06:25+03:00
Общество

Специалисты назвали города с самым доступным газом для населения

ТОП возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалин
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты выяснили, в каких российских регионах самый доступный для населения газ. Согласно их данным, больше всего голубого топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Сахалинской области. Специалисты также подчеркнули, что в России стоимость газа одна из самых низких в Европе. Как сообщает РИА Новости, дешевле только в Казахстане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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