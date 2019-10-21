Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой
Российский лидер подчеркнул, что она должна быть цивилизованной
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к конкуренции за сотрудничество со странами Африки. При этом он отметил, что все должно быть цивилизовано, однако ряд западных стран идут по другому пути.
- Разумеется, мы учитываем эти реалии, делаем соответствующие выводы и готовы не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой. Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле, - отметил Путин в интервью для ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU