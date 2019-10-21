2019-10-21T18:07:10+03:00
Общество

В минобороны опровергли информацию о запуске ракет «Калибр» «не с первой попытки»

В военном ведомстве указали на ошибки в публикации СМИ, где сказано, что ракеты стартовали с корабля «Татарстан»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Минобороны опровергло слух о «нештатной ситуации» Фото: mil.ruМинобороны опровергло слух о «нештатной ситуации» Фото: mil.ru
Изменить размер текста:

В министерстве обороны России прокомментировали появившуюся в СМИ публикации о проблемах при запуске ракет «Калибр». Напомним, 21 октября прошли стратегические командно-штабные учения «Гром-2019», на который тестировали новые систему подготовки к запуску ракет «Колибр». Установка позволяет сократить время старта до 15 минут. Без нее подготовка к запуску длилась около трех часов. НА учениях присутствовал президент Владимир Путин.

Вскоре на сайте РБК появился материал, в котором сказано, что ракеты с первой попытки запустить не удалось.

- Информация, опубликованная РБК о якобы взлёте «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» является глупостью от начала до конца, - Говорится в заявлении Минобороны РФ, поступившем в редакцию сайта kp.ru.

В военном ведомстве объяснили – тестирование проходит до «учений стратегического масштаба». Запуск крылатых ракет «Калибр» с корабля «Град Свияжск» прошел в штатном режиме. Это подтверждает запись, сделанная и впоследствии продемонстрированная международной аудитории на центральных телеканалах.

- Наконец, ракетный корабль «Татарстан», о котором упоминает РБК, никогда не имел на вооружении и не оснащался крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Поэтому в принципе не мог их запускать, - сказано в комментарии ведомства.

В минобороны выразили сожаление, что такие крупные издания не проверяют факты в «погоне за цитируемостью».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать 21 ребенка, обещавшая больше не рожать, снова в положении
Украинские СМИ пишут о гибели бывшего министра в авиакатастрофе
В состав СПЧ вошел журналист Кирилл Вышинский
Пес доказал, что истории о собачьей преданности придуманы не просто так
В России минимальные цены на водку могут поднять до 230 рублей
Число долларовых миллиардеров в России увеличилось за год в полтора раза
Главой президентского Совета по правам человека стал журналист Валерий Фадеев
В Дублине экстренно приземлился самолет из-за утечки химической жидкости
Путин обсудит по телефону с Макроном ситуацию в Сирии и Украине
Посольство России опровергло обвинения главы контрразведки Чехии в причастности к агентурной сети
Соотечественники, решившие переехать на родину, увидят знаковые места Алтайского края
В Совфеде уверены, что США не смогут ослабить российскую оборону