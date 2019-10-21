В минобороны опровергли информацию о запуске ракет «Калибр» «не с первой попытки»

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-21T18:07:10+03:00

В военном ведомстве указали на ошибки в публикации СМИ, где сказано, что ракеты стартовали с корабля «Татарстан»

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В министерстве обороны России прокомментировали появившуюся в СМИ публикации о проблемах при запуске ракет «Калибр». Напомним, 21 октября прошли стратегические командно-штабные учения «Гром-2019», на который тестировали новые систему подготовки к запуску ракет «Колибр». Установка позволяет сократить время старта до 15 минут. Без нее подготовка к запуску длилась около трех часов. НА учениях присутствовал президент Владимир Путин.

Вскоре на сайте РБК появился материал, в котором сказано, что ракеты с первой попытки запустить не удалось.

- Информация, опубликованная РБК о якобы взлёте «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» является глупостью от начала до конца, - Говорится в заявлении Минобороны РФ, поступившем в редакцию сайта kp.ru.

В военном ведомстве объяснили – тестирование проходит до «учений стратегического масштаба». Запуск крылатых ракет «Калибр» с корабля «Град Свияжск» прошел в штатном режиме. Это подтверждает запись, сделанная и впоследствии продемонстрированная международной аудитории на центральных телеканалах.

- Наконец, ракетный корабль «Татарстан», о котором упоминает РБК, никогда не имел на вооружении и не оснащался крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Поэтому в принципе не мог их запускать, - сказано в комментарии ведомства.

В минобороны выразили сожаление, что такие крупные издания не проверяют факты в «погоне за цитируемостью».

ИСТОЧНИК KP.RU