2019-10-21T18:06:43+03:00
Дом. Семья

Пес доказал, что истории о собачьей преданности придуманы не просто так

Ротвейлер доказал свою самоотверженность, спасая хозяина [видео]
Елена АКИМОВА
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Собака в очередной раз доказала, что истории о преданности четвероногих - это реальность. ФОТО: кадр с видеоСобака в очередной раз доказала, что истории о преданности четвероногих - это реальность. ФОТО: кадр с видео
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О собачьей преданности ходят легенды. Вот еще одно подтверждение из Вьетнама. Мужчина решил проверить самоотверженность своего домашнего питомца и притворился тонущим.

Животное сразу же устремилось на помощь. Пес мгновенно подбежал к водоему и не раздумывая прыгнул в воду. Спустя несколько секунд он уже вытаскивал хозяина на ступеньки.

Ангел, именно так зовут питомца, еще раз подтвердил, что собачья любовь – это навсегда, пишет Ридус.

Видео оказалось в Twitter и набрало более 600 тысяч лайков.

- Оу, судя по всему, ему не просто так дали эту кличку, - пишут в комментариях.

- Пес просто умничка! То, как он плюхнулся в воду… очаровательно! – соглашаются другие.

Многие искренне завидуют владельцу питомца и признают, что с ним парню не страшны никакие невзгоды.

Пес не дал утонуть хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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