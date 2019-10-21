Пес доказал, что истории о собачьей преданности придуманы не просто так
О собачьей преданности ходят легенды. Вот еще одно подтверждение из Вьетнама. Мужчина решил проверить самоотверженность своего домашнего питомца и притворился тонущим.
Животное сразу же устремилось на помощь. Пес мгновенно подбежал к водоему и не раздумывая прыгнул в воду. Спустя несколько секунд он уже вытаскивал хозяина на ступеньки.
Ангел, именно так зовут питомца, еще раз подтвердил, что собачья любовь – это навсегда, пишет Ридус.
Видео оказалось в Twitter и набрало более 600 тысяч лайков.
- Оу, судя по всему, ему не просто так дали эту кличку, - пишут в комментариях.
- Пес просто умничка! То, как он плюхнулся в воду… очаровательно! – соглашаются другие.
Многие искренне завидуют владельцу питомца и признают, что с ним парню не страшны никакие невзгоды.
Пес не дал утонуть хозяину.
ИСТОЧНИК KP.RU