2019-10-21T19:10:32+03:00
Происшествия

Посетительница автосалона разбилась при падении со второго яруса здания

У женщины осталось трое детей
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Сообщение о гибели женщины поступило в полицию 20 октябряСообщение о гибели женщины поступило в полицию 20 октябряФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Многодетная мать разбилась, упав со второго яруса автосалона. В Москву 33-летняя женщина приехала из Таджикистана на заработки. Дом остались трое ее детей, мать попросила заняться их воспитанием своих родителей. Другого выхода, как уехать, у женщины не было – после того как ее муж попал в колонию из-за наркотиков, она осталась единственным кормильцем в семье.

Как стало известно mk.ru, супруг успел влезть в долги. Когда попал за решетку, все кредиты перешли супруге. Коллекторы стали донимать женщину даже когда она переехала в Москву.

В столице у нее появился новый мужчина. Он рассказал журналистам, что женщину посещали мрачные мысли из-за больших долгов, которые фактически были даже не ее.

В автосалон 20 октября ее попросил прийти сожитель. Он помогал другу выбрать машину, после договорились вместе с гражданской женой пойти по делам. В назначенный час она приехала к зданию, поднялась на второй ярус. Спустя некоторое время тело 33-летней женщины нашли на земле, она разбилась. Следователи проводят проверку, по какой причине погибла женщина и могло ли это быть самоубийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ФРГ предложили создать в Сирии международную зону безопасности
В Москве пропала модель, подруга Алеси Кафельниковой
Путин обсудил с Макроном по телефону ситуацию в Сирии
Минобороны России направит в ЮАР два ракетоносца Ту-160
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку «за отсутствие преданности»
Мать 21 ребенка, обещавшая больше не рожать, снова в положении
Источник: В авиакатастрофе погиб бывший украинский министр
В состав СПЧ вошел журналист Кирилл Вышинский
Пес доказал, что истории о собачьей преданности придуманы не просто так
В минобороны опровергли информацию о запуске ракет «Калибр» «не с первой попытки»
В России минимальные цены на водку могут поднять до 230 рублей
Число долларовых миллиардеров в России увеличилось за год в полтора раза
Главой президентского Совета по правам человека стал журналист Валерий Фадеев
В Дублине экстренно приземлился самолет из-за утечки химической жидкости
Путин обсудит по телефону с Макроном ситуацию в Сирии и Украине
Посольство России опровергло обвинения главы контрразведки Чехии в причастности к агентурной сети
Соотечественники, решившие переехать на родину, увидят знаковые места Алтайского края
В Совфеде уверены, что США не смогут ослабить российскую оборону