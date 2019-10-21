Посетительница автосалона разбилась при падении со второго яруса здания

СЕГОДНЯ 19:10 2019-10-21T19:10:32+03:00

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Многодетная мать разбилась, упав со второго яруса автосалона. В Москву 33-летняя женщина приехала из Таджикистана на заработки. Дом остались трое ее детей, мать попросила заняться их воспитанием своих родителей. Другого выхода, как уехать, у женщины не было – после того как ее муж попал в колонию из-за наркотиков, она осталась единственным кормильцем в семье.

Как стало известно mk.ru, супруг успел влезть в долги. Когда попал за решетку, все кредиты перешли супруге. Коллекторы стали донимать женщину даже когда она переехала в Москву.

В столице у нее появился новый мужчина. Он рассказал журналистам, что женщину посещали мрачные мысли из-за больших долгов, которые фактически были даже не ее.

В автосалон 20 октября ее попросил прийти сожитель. Он помогал другу выбрать машину, после договорились вместе с гражданской женой пойти по делам. В назначенный час она приехала к зданию, поднялась на второй ярус. Спустя некоторое время тело 33-летней женщины нашли на земле, она разбилась. Следователи проводят проверку, по какой причине погибла женщина и могло ли это быть самоубийство.

ИСТОЧНИК KP.RU