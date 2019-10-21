В Болгарии планируют пустить газ по «Балканскому потоку» до 2021 года
Вторую ветку «Турецкого потока» планируют достроить до конца 2020 года. Эта магистраль длинною 474 километра пройдет через Болгарию. Российский газ по этой ветке будут поставлять в европейские страны – Венгрию, Сербию. В Болгарии началось строительство магистрали. Как сообщила вице-премьер, министр иностранных дел республики Екатерина Захариева, договор о «Балканском потоке» подписан 16 сентября.
- Сегодня была официальная церемония с участием нашего премьера и российского посла в Софии. Мы считаем, что это очень важный проект - не только для Болгарии, но и всего региона, - приводит ее слова РИА Новости.
Захариева провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Основной темой встречи стало сотрудничество в вопросах энергетики. Она заявила, что завершить строительство планируют до 2021 года.
"Турецкий поток" представляет собой сеть из двух "ниток". По первой газ будет идти в Турцию, по второй - в страны Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU