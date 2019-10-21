2019-10-21T21:33:36+03:00
В мире

В Болгарии планируют пустить газ по «Балканскому потоку» до 2021 года

Об этом сообщила вице-премьер республики по итогам переговоров с главой российского МИД
Юлия САЛЬНИКОВА
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"Балканский поток" пустят до конца 2020 года"Балканский поток" пустят до конца 2020 годаФото: REUTERS
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Вторую ветку «Турецкого потока» планируют достроить до конца 2020 года. Эта магистраль длинною 474 километра пройдет через Болгарию. Российский газ по этой ветке будут поставлять в европейские страны – Венгрию, Сербию. В Болгарии началось строительство магистрали. Как сообщила вице-премьер, министр иностранных дел республики Екатерина Захариева, договор о «Балканском потоке» подписан 16 сентября.

- Сегодня была официальная церемония с участием нашего премьера и российского посла в Софии. Мы считаем, что это очень важный проект - не только для Болгарии, но и всего региона, - приводит ее слова РИА Новости.

Захариева провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Основной темой встречи стало сотрудничество в вопросах энергетики. Она заявила, что завершить строительство планируют до 2021 года.

"Турецкий поток" представляет собой сеть из двух "ниток". По первой газ будет идти в Турцию, по второй - в страны Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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