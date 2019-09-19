2019-09-19T00:35:44+03:00
Политика

Болгария при участии России построит «Балканский поток»

РФ уже предоставила 90% труб для реализации проекта
Мария ИГНАТЬЕВА
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Строительство газопровода «Балканский потока» под началом Болгарии пройдет с участием России. Исполнителем проекта стала компания из Саудовской Аравии.

- Строительство «Балканского потока» начинается, во время честной и открытой процедуры государственная компания из Саудовской Аравии стала исполнителем проекта. Пока некоторые нас спрашивали об отношениях с соседями, с Россией, с Саудовской Аравией, сегодня был подписан договор. 90% труб для «Балканского потока» уже доставлено в Болгарию из России, и уже завтра мы начнем развозить их по трассе, финансирование обеспечено, - сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Отмечается, что 308 километров газопровода построят до конца января текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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