Захарова прокомментировала слова Цукенберга о вмешательстве России в выборы президента США

СЕГОДНЯ 01:26 2019-10-22T01:26:14+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова основателя Facebook Марка Цукенберга о вмешательстве РФ, Китая и Ирана в подготовку к выборам президента США в 2020 году. По ее словам, это "фейк".

- Вот вам и "фейк-ньюз в соцсетях". Дешево и сердито, - написала Захарова на своей странице в Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU