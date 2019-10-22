Захарова прокомментировала слова Цукенберга о вмешательстве России в выборы президента США
Представитель российского МИД назвала высказывание основателя Facebook "фейком"
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова основателя Facebook Марка Цукенберга о вмешательстве РФ, Китая и Ирана в подготовку к выборам президента США в 2020 году. По ее словам, это "фейк".
- Вот вам и "фейк-ньюз в соцсетях". Дешево и сердито, - написала Захарова на своей странице в Facebook.
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ИСТОЧНИК KP.RU