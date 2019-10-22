В России резко подорожает гречка
В России ожидается резкое повышение цен на гречку. Соответствующее уведомление от постановщиков круп получили сотрудники пяти крупных розничных сетей магазинов.
Подорожание составит около 25-50% - до 59 рублей за килограмм. Такие данные привел представитель крупнейшей в Восточной Сибири сети "Командор" Владимир Русанов. Он подчеркнул, что подобного повышения не было с 2017 года.
Последние несколько лет цены на гречку, наоборот, снижались. Но аграрии стали сокращать площади земель, на которых высаживают эту культуру, в итоге на рынке образовался дефицит предложения. Кроме того, многие поставщики стали придерживать крупу в ожидании роста ее стоимости.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что в следующем году аграрии могут снова расширить площади посева из-за роста цен на гречку, и тогда ситуация стабилизируется, передают "Ведомости".
Сайт kp.ru писал, что еще одной причиной подорожания крупы является неурожайность. В этом году на Алтае и в Западной Сибири опоздали с посевом из-за плохой погоды.
Юрий Лужков: «Цену на свою гречку мы повышать не будем».Александр ГАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU