2019-10-22T11:09:15+03:00
Звезды

Опубликован трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Новая часть саги выйдет 19 декабря [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сети появился трейлер нового эпизода "Звездных войн"В Сети появился трейлер нового эпизода "Звездных войн"
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Канал Star Wars опубликовал трейлер нового эпизода саги «Звездные войны». В Сети уже появился дублированный вариант. Выход фильма «Скайуокер. Восход», который станет девятым в саге и заключительным в новой трилогии, запланирован на 19 декабря в российском прокате.

В последней части истории режиссер Джей Джей Абрамс покажет кульминацию противостояния ситхов и джедаев, которое длится веками. Кроме того картина станет финалом саги Скайуокеров. Не исключено, что именно в этом фильме на экраны вернется главный злодей — Палпатин.

В новой картине главные роли исполнят Билли Лурд, Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Лупита Нионго, Адам Драйвер, Донал Глисон, Кери Рассел, Кэрри Фишер, передает телеканал «360».

Фанаты посмотревшие трейлер уже начали строить догадки, многие полагают, что из истории выведут C-3PO, которого создал Энакин Скайуокер. Другие надеются, что авторы картины вернут на экран Палпатин, хоть и не надолго, передает сайт телеканала «Звезда».

Звёздные Войны: Скайуокер. Восход Финальный трейлер (16+).Смотрите Звёздные Войны: Скайуокер. Восход в кино с 19 декабря! (16+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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