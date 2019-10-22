2019-10-22T11:30:56+03:00
Экономика

Названы сферы труда с самым резким ростом зарплат

Росстат опубликовал данные за последние пять лет
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в РоссииНазваны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в РоссииФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Росстат обнародовал данные о зарплатах россиян из разных сфер труда. В результате оказалось, что в некоторых профессиональных областях зарплаты сотрудников росли намного большими темпами, чем в других.

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Если в 2013 году средняя зарплата по стране у сотрудников в этой сфере составляла порядка 25,2 тысяч рублей, то в 2018 году средняя зарплата увеличилась до 43,9 тысяч рублей. Таким образом прирост за пять лет составил 74%, передает RT.

На втором месте среди сфер с наиболее заметным ростом зарплат оказалось сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. В 2013 году работники этой сферы получали в среднем 16,3 тысячи рублей, а уже в 2018 году — 28,1 тысячи рублей, то есть прирост составил 73%.

На третьем месте оказались сферы здравоохранения и социальных услуг. в 2018 году средний оклад работника в этой области составил чуть больше 40 тысяч рублей, что на 63% больше, чем в 2013 году (24,5 тысячи рублей).

Кроме того в пятерку сфер с самым резким ростом зарплат попали область информации и связи, где прирост составил 60%, и область добычи полезных ископаемых с показателем прироста 54%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В NASA выразили надежду на расширение сотрудничества с Россией
ЮНЕСКО учредила премию имени Менделеева
Автоэксперт назвал причины падения спроса на бензин
Посол Финляндии в Москве признался, что не верит в поэтапное снятие санкций с РФ
В Совфеде посоветовали НАТО не провоцировать «русского медведя»
Опубликован трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
В России может появиться новый вид транспорта
Экипаж российского ледокола случайно подал сигнал бедствия
Император Японии Нарухито официально взошел на престол
Школа юных программистов: В Чувашии открылся центр цифрового образования для детей «IT-куб»
Старший сын Виктории Бекхэм влюбился в двойника матери
Россияне проголосовали за самую бесполезную бытовую технику
Видео с места массовой резни в Новой Москве сняли очевидцы
В Балашихе пьяный мужчина избил приехавшего на вызов фельдшера
«Малефисента: Владычица тьмы» захватила прокат, вытеснив «Джокера»
В России резко подорожает гречка
Рынок автозапчастей наводнили поддельные детали
США обсуждают с Японией размещение новых ракет средней дальности
Россияне признались, за что чувствуют больше всего ответственности
Вертолеты ВКС России приземлились на бывшей базе войск США в Сирии
В Новой Москве наркоман зарезал шестерых человек за отказ дать в долг
Половина российских семей может позволить себе лишь одежду и обувь
Трамп заявил, что договор о разработке ядерных вооружений должен быть заключен между США, РФ и КНР
В России спрос на бензин упал рекордно низко