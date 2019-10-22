Названы сферы труда с самым резким ростом зарплат

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-22T11:30:56+03:00

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Росстат обнародовал данные о зарплатах россиян из разных сфер труда. В результате оказалось, что в некоторых профессиональных областях зарплаты сотрудников росли намного большими темпами, чем в других.

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Если в 2013 году средняя зарплата по стране у сотрудников в этой сфере составляла порядка 25,2 тысяч рублей, то в 2018 году средняя зарплата увеличилась до 43,9 тысяч рублей. Таким образом прирост за пять лет составил 74%, передает RT.

На втором месте среди сфер с наиболее заметным ростом зарплат оказалось сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. В 2013 году работники этой сферы получали в среднем 16,3 тысячи рублей, а уже в 2018 году — 28,1 тысячи рублей, то есть прирост составил 73%.

На третьем месте оказались сферы здравоохранения и социальных услуг. в 2018 году средний оклад работника в этой области составил чуть больше 40 тысяч рублей, что на 63% больше, чем в 2013 году (24,5 тысячи рублей).

Кроме того в пятерку сфер с самым резким ростом зарплат попали область информации и связи, где прирост составил 60%, и область добычи полезных ископаемых с показателем прироста 54%.

ИСТОЧНИК KP.RU