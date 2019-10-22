Губернатор Якутии Айсен Николаев — о конкурсе «Лидеры России»: «Это самый мощный социальный лифт у нас в стране»
Глава республики призвал якутян участвовать в конкурсе управленцев.Губернатор Якутии Айсен Николаев призвал жителей республики попробовать свои силы на конкурсе управленцев «Лидеры России»
Губернатор Якутии Айсен Николаев призвал жителей республики попробовать свои силы на конкурсе управленцев «Лидеры России». Подать заявку на участие в нем можно до 27 октября. Губернатор обратился к жителям республики на своей странице в Инстаграме: по мнению главы Якутии, участие в конкурсе «Лидеры России» - самый эффективный способ заявить о своих талантах на всю страну и сделать мощный рывок в карьере.
- Если у тебя есть руководящий опыт и тебе нет 55 лет – смело регистрируйся на сайте лидерыроссии.рф для участия в первом этапе конкурса, - рассказал Айсен Николаев. - Триста финалистов получат по одному миллиону рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов. Это уже третий такой конкурс, и это действительно самый мощный социальный лифт у нас в стране.
Айсен Николаев напомнил, что Якутии есть чем гордиться: пост министра промышленности и геологии республики занимает Максим Терещенко из Нерюнгри - финалист первого конкурса «Лидеры России», а победитель второго конкурса Евгений Григорьев стал заместителем мэра Якутска.
- С участием в конкурсе у любого лидера, пусть даже из дальнего района республики, появляется возможность заявить о себе в масштабе страны, - отметил Айсен Николаев.
Даже у тех, кто доходит до полуфинала в своем федеральном округе, есть возможность для карьерного роста. В прошлом году полуфиналисты ДФО, среди которых были двое якутян, попали в Топ-30 лучших профессиональных управленческих команд России мирового чемпионата Global Management Challenge.
Напомним, старт очередному этапу конкурса 4 октября дал Владимир Путин, возглавляющий Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей». Президент поддержал запуск третьего сезона во время заседания Наблюдательного совета в образовательном центре «Сириус» в Сочи.