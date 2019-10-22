Губернатор Якутии Айсен Николаев — о конкурсе «Лидеры России»: «Это самый мощный социальный лифт у нас в стране»

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-22T12:16:45+03:00

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Губернатор Якутии Айсен Николаев призвал жителей республики попробовать свои силы на конкурсе управленцев «Лидеры России». Подать заявку на участие в нем можно до 27 октября. Губернатор обратился к жителям республики на своей странице в Инстаграме: по мнению главы Якутии, участие в конкурсе «Лидеры России» - самый эффективный способ заявить о своих талантах на всю страну и сделать мощный рывок в карьере.

- Если у тебя есть руководящий опыт и тебе нет 55 лет – смело регистрируйся на сайте лидерыроссии.рф для участия в первом этапе конкурса, - рассказал Айсен Николаев. - Триста финалистов получат по одному миллиону рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов. Это уже третий такой конкурс, и это действительно самый мощный социальный лифт у нас в стране.

Айсен Николаев напомнил, что Якутии есть чем гордиться: пост министра промышленности и геологии республики занимает Максим Терещенко из Нерюнгри - финалист первого конкурса «Лидеры России», а победитель второго конкурса Евгений Григорьев стал заместителем мэра Якутска.

- С участием в конкурсе у любого лидера, пусть даже из дальнего района республики, появляется возможность заявить о себе в масштабе страны, - отметил Айсен Николаев.

Даже у тех, кто доходит до полуфинала в своем федеральном округе, есть возможность для карьерного роста. В прошлом году полуфиналисты ДФО, среди которых были двое якутян, попали в Топ-30 лучших профессиональных управленческих команд России мирового чемпионата Global Management Challenge.

Напомним, старт очередному этапу конкурса 4 октября дал Владимир Путин, возглавляющий Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей». Президент поддержал запуск третьего сезона во время заседания Наблюдательного совета в образовательном центре «Сириус» в Сочи.