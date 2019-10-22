Будущее высшего образования - все университеты станут «авторскими»

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-22T14:30:58+03:00

В МИА «Россия сегодня» состоялся мультимедийный круглый стол на тему: «Надо ли адаптировать обучение под студентов? Как меняется сегодня высшее образование в России»

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С 2016 года в российских вузах частично ввели ИОТ – индивидуальные образовательные траектории, которые позволяют студентам самостоятельно выбирать курсы и направления обучения. Такая система уже давно работает на Западе, но в России она делает первые шаги. Как новую модель образования принимают студенты, преподаватели, администраторы, эксперты, могут ли студенты выбирать себе предметы, что это дает современному университету – эти и многие другие вопросы затронули участники дискуссии.

Научный руководитель Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков выделил конкуренцию за лучших людей как основной мировой тренд. «Новое поколение хочет получать то, что нужно им здесь и сейчас. Следовательно, от долгого скучного дипломного образования необходимо перейти к трудному и интересному, которое дает перспективы на рынке труда. Переход крайне не тривиален и требует смены всей механики работы вуза».

Ряд университетов обратил на это внимание. По словам Андрея Евгеньевича, ТюмГУ оказался самым смелым в инициативе трансформации образовательного процесса: «Они пошли на эксперимент, позволяющий готовить индивидуальную программу обучения для каждого студента».

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков рассказал, почему все первокурсники в этом году начали учиться по новой модели образования: «Задача университета – подготовить студента к будущему, но проблема в том, что современные вузы не до конца понимают, каким будет рынок труда, как будет меняться индустрия, профессии. Поэтому университет должен учить студента действовать в условиях неопределенности».

И этот навык уже приобретается, когда студент формирует свою индивидуальную образовательную траекторию.

По мнению ректора, создание «индивидуального учебного плана» каждого студента – наиболее верный подход. В рамках индивидуальных образовательных траекторий в ТюмГУ на данный момент действует 39 направлений подготовки, на которых обучается около 4500 студентов, работает 560 преподавателей.

«Персонализация образования – ключевой тренд по всему миру, – отметил президент Университета Лотарингии (Франция), член международного совета ТюмГУ Пьер Мюценхардт. – Все чаще в крупных университетах используется принцип индивидуальных образовательных траекторий, и то, что происходит сейчас в ТюмГУ, очень правильно».

Подводя итоги дискуссии, Андрей Волков отметил, что для устойчивого развития университетам жизненно важно стать «авторскими», именно уникальность станет залогом востребованности вуза и его успеха.

Справка

Индивидуализация образования, создание мирового уровня научных лабораторий и подразделений, выстраивание коллабораций с индустриальными партнерами, интернационализация всей университетской среды – все это стало возможным благодаря участию ТюмГУ в Проекте повышения международной конкурентоспособности российских университетов 5-100.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ