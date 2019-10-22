Мосгорсуд отменил приговор водителю, въехавшему на автобусе в толпу у станции метро Славянский бульвар

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-22T17:08:23+03:00

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Водителя, которого признали виновным в аварии у подземного перехода станции метро «Славянский бульвар», отпустили из под стражи. Авария произошла в декабре 2017 года. Водитель автобуса сделал остановку на пункте посадки-высадки пассажиров и внезапно выехал на тротуар, в итоге машина вылетела прямиком в подземный переход. В этот момент там находились люди. Четыре человека погибли, среди жертв один ребенок – девочке было всего 12 лет. В больницу попали девять человек.

В компании, которая организует перевозки пассажиров в столице, сообщили – водитель не справился с управлением.

Во вторник 22 октября Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову. Как сообщает ТАСС, дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Водитель отпущен под домашний арест.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633432" frameborder="0"></iframe> Кадры, на которых видно, как автобус врезается в пешеходов.Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и въехал в подземный переход с людьми

ИСТОЧНИК KP.RU