2019-10-22T17:08:23+03:00
Общество

Мосгорсуд отменил приговор водителю, въехавшему на автобусе в толпу у станции метро Славянский бульвар

Дело направили на новое рассмотрение
Юлия САЛЬНИКОВА
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Автобус выехал в подземный переходАвтобус выехал в подземный переходФото: Михаил ФРОЛОВ
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Водителя, которого признали виновным в аварии у подземного перехода станции метро «Славянский бульвар», отпустили из под стражи. Авария произошла в декабре 2017 года. Водитель автобуса сделал остановку на пункте посадки-высадки пассажиров и внезапно выехал на тротуар, в итоге машина вылетела прямиком в подземный переход. В этот момент там находились люди. Четыре человека погибли, среди жертв один ребенок – девочке было всего 12 лет. В больницу попали девять человек.

В компании, которая организует перевозки пассажиров в столице, сообщили – водитель не справился с управлением.

Во вторник 22 октября Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову. Как сообщает ТАСС, дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Водитель отпущен под домашний арест.

Кадры, на которых видно, как автобус врезается в пешеходов.Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и въехал в подземный переход с людьми

ИСТОЧНИК KP.RU

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