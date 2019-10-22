«И больше никаких многоэтажек!» Самаре уже в этом году могут присвоить статус исторического поселения

СЕГОДНЯ 18:10 2019-10-22T18:09:15+03:00

Но после этого еще предстоит долго разбираться с последствиями точечной застройки

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В Самаре продолжают разрабатывать концепцию исторического поселения. Присвоить городу этот статус намерены уже до 20 декабря 2019 года. Врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко отметил, что это вполне реальные сроки. По словам специалиста, это первый значимый шаг к концепции комплексного развития территории. В особую зону попадет около 1500 объектов культурного наследия, многие из них нуждаются в восстановлении, новый статус позволит привлечь для этого федеральные средства. Кроме того, получение статуса позволит требовать четкого исполнения регламентов.

- Моя позиция что в 2010 году, когда я приступил к должности Главы городского округа Самары, что теперь, никогда не менялась. Центр Самары – это наше достояние, жемчужина, которую мы должны максимально сохранять, беречь для будущих поколений, - отметил важность этого события губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

После получения статуса исторического поселения еще предстоит решить ряд проблем, связанных с последствиями точечной застройки прошлых лет. Например, советник губернатор Виталий Стадников предложил для многоэтажек в исторических кварталах разработать концепцию окружающей застройки с понижением этажности, для того, чтобы вписать дома в общий пейзаж.

Подводя итог обсуждению, Глава региона отметил «У нас есть все сегодня возможности, и мы их должны реализовать, чтобы в кратчайшие сроки принять документ, защищающий городскую среду, исторический центр города от любых непродуманных решений».