2019-10-22T18:03:26+03:00
Политика

В МИД России рассказали, какую выгоду получит Украина в случае признания итогов референдума в Крыму

Речь идет о морской границе между Россией и Украиной
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: пресс-служба Погрануправления РФ по КрымуФото: пресс-служба Погрануправления РФ по Крыму
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Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал, чем признание Крыма частью России может обернуться для Украины. Напомним, в Незалежной не отказываются признавать итоги референдума 2014 года, считая произошедшее оккупацией. В российском МИД уверены, что урегулирование этого вопроса может стать залогом для дальнейших переговоров о морской границе между странами. Речь о разграничении Азова и Черного моря. Которое возможно только при выполнении ряда условий, среди них – признание Крыма как части России.

Ранее власти Киева выступили за проведение «принудительных переговоров» по установлению морской границы.

- Под такой формулировкой Украина, скорее всего, предполагает процедуру, предусмотренную 298 статьей Конвенции 1982 года, - приводит слова Руденко РИА Новости Крым.

Он предположил, что если ссылка на процедуру "означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом", то это может стать основой для урегулирования вопроса о морской границе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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