2019-10-22T19:30:08+03:00
В мире

Еврокомиссия рекомендует принять Хорватию в Шенген

Страна, как сообщают в организации, выполнила необходимые условия
Юлия САЛЬНИКОВА
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Хорватия может попасть в ШенгенХорватия может попасть в ШенгенФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Хорватия может войти шенгенскую зону. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Доклад опубликован во вторник 22 октября. В Шенгенскую зону входят страны, которые договорились принять единые правила выдачи виз иностранным гражданам. Всего таких стран 26. Чтобы стать одним из государств Шенгена, страна должна выполнить ряд условий, среди которых возможность защиты границ от имени других государств.

- ЕК считает на основе результатов оценки, начатой в 2016 году, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов, - цитирует доклад РИА Новости.

Напомним, страны шенгенского соглашения отменили визы для украинцев. Находиться без этого документа граждане этой страны могут в Европе 90 дней.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил пересмотреть список стран, которые входят в Шенген.

ИСТОЧНИК KP.RU

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