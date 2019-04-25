Макрон предложил изменить формат Шенгенской зоны
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости изменения формата Шенгенской зоны. По словам главы государства, в нынешнем виде Шенгенское соглашение "больше не работает".
"Можно даже сделать так, чтобы в нее входило меньше государств", - сказал Макрон на пресс-конференции. Президент Франции отметил, что из зоны нужно исключить те государства, которые отказываются принимать участие в распределении прибывающих в Европейский союз мигрантов.
Макрон также раскритиковал государства-члены Шенгенской зоны, которые уделяют недостаточное внимание контролю за своими границами. "Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы", - добавил он.
Говоря о миграционной политике Франции, Макрон заявил, что она должна стать более справедливой. Французский лидер заявил о необходимости продолжать предоставлять убежище беженцам, но при этом призвал бороться с людьми, злоупотребляющими этой возможностью.
ИСТОЧНИК KP.RU