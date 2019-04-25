2019-04-25T21:44:17+03:00
В мире

Макрон предложил изменить формат Шенгенской зоны

Президент Франции отметил, что в своем нынешнем виде она "больше не работает"
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Франции Эмманюэль МакронПрезидент Франции Эмманюэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости изменения формата Шенгенской зоны. По словам главы государства, в нынешнем виде Шенгенское соглашение "больше не работает".

"Можно даже сделать так, чтобы в нее входило меньше государств", - сказал Макрон на пресс-конференции. Президент Франции отметил, что из зоны нужно исключить те государства, которые отказываются принимать участие в распределении прибывающих в Европейский союз мигрантов.

Макрон также раскритиковал государства-члены Шенгенской зоны, которые уделяют недостаточное внимание контролю за своими границами. "Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы", - добавил он.

Говоря о миграционной политике Франции, Макрон заявил, что она должна стать более справедливой. Французский лидер заявил о необходимости продолжать предоставлять убежище беженцам, но при этом призвал бороться с людьми, злоупотребляющими этой возможностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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