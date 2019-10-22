2019-10-22T23:03:08+03:00
Общество

Синоптики предупредили россиян о скором похолодании

В Центральную Россию приходит циклон, который принесет похолодание и дожди
Юлия САЛЬНИКОВА
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Погода испортится во второй половине неделиПогода испортится во второй половине неделиФото: Евгения ГУСЕВА
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Нынешнюю осень в Гидрометцентре назвали аномальной из-за несвойственных октябрю таких высоких температур воздуха. Значения 2019 года оказались на 7-8 градусов выше климатической нормы. Такую погоду метеорологи объясняют глобальными изменениями климата. Но тепло не должно задержаться надолго – впереди календарная и климатическая зима.

Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Российской газете», со среды в центральных регионах начнутся дожди, которые будут идти до конца недели. 23 октября температура днем составит от +11 до +16 градусов, в четверг уже немного прохладнее – от +9 до +14.

В Москве в середине недели дожди и ветер, температура от+ 8 до +13. В пятницу будет на пару градусов холоднее.

На севере Поволжья – в Нижегородской и Кировской областях в ночные часы во второй половине недели и вовсе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. В среднем в дневные часы температура составит около +4 градусов здесь.

Прохладно будет в Красноярском крае. Здесь уже ночные температуры перешли минусовые отметки. Термометры показывают -9…-14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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