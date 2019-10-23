2019-10-23T08:13:17+03:00
Политика

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в США

Посольство России направило в Госдеп запрос в связи с арестом экс-главы КСК
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: Машков Юрий / ТАССФото: Машков Юрий / ТАСС
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Бывший вице-президент Олимпийского комитета России и экс-глава «Курортов Северного Кавказа» (КСК) Ахмед Билалов был задержан иммиграционной службой Соединённых Штатов в собственном доме в Майами. В связи с этим посольство России в США направило запрос в Госдепартамент.

«Из сообщений в прессе узнали о задержании в штате Флорида А. Г. Билалова. Извещений о произошедшем от местных властей не получали. В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции», - передают в РИА Новости сообщение пресс-службы российского посольства.

В России в отношении Билалова заведено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями.

Напомним, экс-глава КСК покинул страну еще в феврале 2013 года. Это произошло сразу после поездки в Сочи президента Владимира Путина. Тогда выяснилось, что сроки сдачи олимпийских объектов срываются, а их стоимость возросла в несколько раз.

Генпрокуратура РФ заявила о завышение сметы на олимпийские объекты. Оказалось, что на часть выделенных средств менеджмент КСК устраивал роскошные заграничные поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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