Дороже всего свою жизнь оценивают в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке
Страхование жизни все больше интересует россиян. Особенно высоко свою жизнь ценят жители Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Такие выводы содержатся в исследовании СК «Сбербанк страхование жизни», во время которого россияне ответили, какая сумма смогла бы сохранить привычный уровень жизни в случае наступления страхового случая.
Всего в опросе приняли участие более 500 тысяч человек, в среднем они уверены, что в случае смерти застрахованного выплаты в 5,8 миллионов рублей смогут компенсировать финансовую сторону потери.
В целом разбег суммы оказался очень большой: одни рассчитывают на 2,4 млн рублей, другие на 13,3 млн рублей. Нижнюю планку назвали люди, которым «денег хватает только на питание», верхнюю — те, кто может купить всё, что считает нужным. Мужчины оценивают себя дороже – в 6,8 млн рублей, женщины в 4 млн рублей.
По мере взросления сумма тоже снижается: если в возрасте 18–30 лет «хотят за жизнь» 6,9 млн рублей, то люди старше 60 лет - 4,5 млн рублей.
Образование оказывает немаловажный фактор на формирование суммы: люди с незаконченным высшим достаточная страховая сумма — 4,5 млн рублей, для респондентов с высшим и послевузовским образованием — 6,9 млн рублей, пишет газета "Известия".
Как оценили стоимость жизни в регионах:
В Москве - 8 млн рублей,
В Санкт-Петербурге - 7,2 млн рублей,
Во Владивостоке - 7 млн рублей,
В Самаре – 6,7 млн рублей,
В Челябинске – 6,4 млн рублей,
В Новосибирске – 6,1 млн рублей,
В Уфе – 5,9 млн рубей,
В Казани – 5,9 млн рублей,
В Екатеринбурге – 5,8 млн рублей,
В Омске – 5,7 млн рублей,
В Ростове-на-Дону – 5,2 млн рублей,
В Перми – 5,1 млн рублей,
В Нижнем Новгороде – 4,7 млн рублей,
В Красноярске – 4,7 млн рублей,
В Волгограде – 4,6 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU