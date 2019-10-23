Дороже всего свою жизнь оценивают в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-23T09:11:28+03:00

Стало известно, где дороже всего ценят свою жизнь россияне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Страхование жизни все больше интересует россиян. Особенно высоко свою жизнь ценят жители Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Такие выводы содержатся в исследовании СК «Сбербанк страхование жизни», во время которого россияне ответили, какая сумма смогла бы сохранить привычный уровень жизни в случае наступления страхового случая.

Всего в опросе приняли участие более 500 тысяч человек, в среднем они уверены, что в случае смерти застрахованного выплаты в 5,8 миллионов рублей смогут компенсировать финансовую сторону потери.

В целом разбег суммы оказался очень большой: одни рассчитывают на 2,4 млн рублей, другие на 13,3 млн рублей. Нижнюю планку назвали люди, которым «денег хватает только на питание», верхнюю — те, кто может купить всё, что считает нужным. Мужчины оценивают себя дороже – в 6,8 млн рублей, женщины в 4 млн рублей.

По мере взросления сумма тоже снижается: если в возрасте 18–30 лет «хотят за жизнь» 6,9 млн рублей, то люди старше 60 лет - 4,5 млн рублей.

Образование оказывает немаловажный фактор на формирование суммы: люди с незаконченным высшим достаточная страховая сумма — 4,5 млн рублей, для респондентов с высшим и послевузовским образованием — 6,9 млн рублей, пишет газета "Известия".

Как оценили стоимость жизни в регионах:

В Москве - 8 млн рублей,

В Санкт-Петербурге - 7,2 млн рублей,

Во Владивостоке - 7 млн рублей,

В Самаре – 6,7 млн рублей,

В Челябинске – 6,4 млн рублей,

В Новосибирске – 6,1 млн рублей,

В Уфе – 5,9 млн рубей,

В Казани – 5,9 млн рублей,

В Екатеринбурге – 5,8 млн рублей,

В Омске – 5,7 млн рублей,

В Ростове-на-Дону – 5,2 млн рублей,

В Перми – 5,1 млн рублей,

В Нижнем Новгороде – 4,7 млн рублей,

В Красноярске – 4,7 млн рублей,

В Волгограде – 4,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU