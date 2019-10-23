От IT-разработок до биотехнологий: Якутия представила на форуме «Открытые инновации» восемь проектов своих ученых

СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-23T11:33:17+03:00

В первый день работы форума технопарк «Якутия» подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом «Сколково»

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Якутия представила на Международном цифровом форуме «Открытые инновации – 2019» восемь проектов, разработанных учеными республики. Форум «Открытые инновации» проходит в Москве в инновационном центре «Сколково» с 21 по 23 октября. Крупнейшая площадка для общения ученых, IT-специалистов, представителей власти и бизнеса собрала более 11 тысяч участников из 90 стран мира. Главной темой форума стали цифровизация и интеллектуальная экономика: его участники обсуждают проекты и решения, которые помогут внедрить инновационные технологии во все сферы нашей жизни и сделать ее более комфортной.

Делегацию Якутии на форуме возглавил глава республики Айсен Николаев. Как подчеркнул губернатор, участие в «Открытых инновациях» очень важно для региона, где сегодня активно разрабатываются и применяются цифровые технологии.

- Якутия на площадке форума представляет восемь инновационных проектов по самым разным направлениям, это и IT-технологии, и биотехнологии, и композитные материалы, разработанные Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова, - рассказал Айсен Николаев. - Уверен, что все эти разработки в будущем обязательно будут применены.

В первый день работы форума, 21 октября, якутская делегация и инновационный центр «Сколково» подписали план сотрудничества на 2020 год. Технопарк «Якутия» получил статус регионального представителя «Сколково» в республике, что откроет дополнительные возможности для его резидентов. Участниками проекта Сколково в ближайший год могут стать не менее 15 компаний — резидентов технопарка «Якутия». Фонд «Сколково» присоединится к акселерационной программе В8 Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) и будет оказывать содействие в поиске заказчиков и иностранных партнеров для региональных проектов.