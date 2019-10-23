В Алтайском крае отмечают 100-летие со дня рождения оружейника Михаила Калашникова

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-23T11:47:01+03:00

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В Алтайском крае чествуют знаменитого конструктора Михаила Калашникова: к 100-летнему юбилею создателя стрелкового оружия в Барнауле открылась выставка «Михаил Калашников. Человек мира». Гости Алтайского краеведческого музея познакомятся с коллекцией оружия, которую конструктор собирал многие годы. Это по-настоящему редкие экспонаты, их Калашникову дарили по всему миру. В коллекции есть копия меча национального героя Венесуэлы Симона Боливара, преподнесенная оружейнику президентом Уго Чавесом. Выставка из 30 экспонатов приехала в Барнаул из Санкт-Петербургского Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

- Эти предметы были в коллекции у Михаила Тимофеевича, хранились у него дома, он их трогал, рассматривал, - рассказала заместитель директора Алтайского краеведческого музея Оксана Мамонтова. - В таком количестве коллекция сувенирного оружия Калашникова еще не экспонировалась.

Выставка в Барнауле будет работать до 1 декабря, а затем переедет в село Курья Алтайского края. Здесь Михаил Калашников появился на свет 10 ноября 1919 года в многодетной крестьянской семье. В школе, где учился конструктор, сейчас работает мемориальный комплекс Михаила Калашникова. 25 ноября в рамках юбилейных торжеств в селе будет освящена восстановленная из руин церковь Знамения, в которой когда-то крестили оружейника. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, Курья станет местом притяжения для туристов и паломников.

- Все мы, патриоты Алтайского края, будем радоваться и гордиться тем, что история все расставила по своим местам, - отметил Виктор Томенко. - И есть святое место, храм, куда люди будут приходить и приезжать. Убежден, что Курья будет местом паломничества наших гостей, которые приезжают в Алтайский край для знакомства с его природой, людьми и историей.