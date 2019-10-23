2019-10-23T14:10:12+03:00
Наука

В Роскосмосе раскрыли подробности интерфейса туристического космического корабля

Коммерческий полет запланирован на 2021 год
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Космический аппарат "Союз" МС-14 Фото: Пресс-служба РоскосмосаКосмический аппарат "Союз" МС-14 Фото: Пресс-служба Роскосмоса
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Транспортным пилотируемым кораблем «Союз», который строится для коммерческого полета, сможет управлять один космонавт. Космический аппарат отправит в космос туристов уже в 2021 году. Об этом рассказал исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

В настоящее время экипаж космического судна состоит из одного командира и двух бортинженеров. При этом некоторые режимы на панели дублируются для каждого космонавта. Модернизированная версия корабля подразумевает установку нового интерфейса, которым сможет управлять один человек.

Изначально космическая экскурсия была запланирована как полет на МКС. Однако, по словам Крикалева, теоретически корабль сможет совершить и автономную миссию, передает сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что корабль для коммерческого полета не входит в программу работы МКС и строится на деньги американских инвесторов. В дальнейшем, туристам планируется продать два места на космическом судне, пишет сайт news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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