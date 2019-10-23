2019-10-23T16:17:08+03:00
Общество

ФНС с 2020 года обяжет компании платить страховые взносы за самозанятых

Речь идет о работниках, которые заменяют штатных сотрудников
Юлия САЛЬНИКОВА
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Работодатели с 2020 года будут платить за самозанятыхРаботодатели с 2020 года будут платить за самозанятыхФото: Анастасия ОСИПОВА
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Предприятиям России с 2020 года придется выплачивать страховые взносы не только за штатных сотрудников, но и за самозанятых, которых привлекают для выполнения какой-либо работы. Напомним, в 2019 году эксперимент провели в ряде регионов страны, среди них Москва, Московская область, Татарстан, Калужская область. Здесь действовал налог для самозанятых в 4 процента. Если работают с юридическими лицами – компаниями и фирмами, то налог 6 процентов. Деньги идут в ТФОМС, но при этом не поступают в Пенсионный фонд. Такие работники могут самостоятельно формировать свою пенсию.

Министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы сообщил, что ФНС «видит предприятия, где используют труд самозанятых». Но в 2019 году решили не вводить для таких случаев налог.

- Со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог, - приводит слова Силуанова РИА Новости

ИСТОЧНИК KP.RU

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