ФНС с 2020 года обяжет компании платить страховые взносы за самозанятых

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-23T16:17:08+03:00

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Предприятиям России с 2020 года придется выплачивать страховые взносы не только за штатных сотрудников, но и за самозанятых, которых привлекают для выполнения какой-либо работы. Напомним, в 2019 году эксперимент провели в ряде регионов страны, среди них Москва, Московская область, Татарстан, Калужская область. Здесь действовал налог для самозанятых в 4 процента. Если работают с юридическими лицами – компаниями и фирмами, то налог 6 процентов. Деньги идут в ТФОМС, но при этом не поступают в Пенсионный фонд. Такие работники могут самостоятельно формировать свою пенсию.

Министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы сообщил, что ФНС «видит предприятия, где используют труд самозанятых». Но в 2019 году решили не вводить для таких случаев налог.

- Со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог, - приводит слова Силуанова РИА Новости

ИСТОЧНИК KP.RU