2019-10-23T18:19:22+03:00
Общество

Ставропольский край становится одной из судебных столиц России

Пятый кассационный суд общей юрисдикции приступил к работе в Пятигорске
Анна БОРИСОВА
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Автор фото – пресс-служба Губернатора Ставропольского краяАвтор фото – пресс-служба Губернатора Ставропольского края
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В его компетенцию входит пересмотр судебных актов, принятых судами в Ставропольском крае и в республиках Северного Кавказа, а также судебных актов Третьего апелляционного суда общей юрисдикции в Сочи.

В торжественном открытии приняли участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, заместитель председателя Верховного Суда РФ Владимир Давыдов, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Рабков.

– Мы гордимся тем, что новый суд будет работать у нас в Ставропольском крае. В кассационные суды люди приходят со своими проблемами, как в последнюю инстанцию. И потому на вас лежит очень высокая ответственность. За вашими решениями – человеческие судьбы. Уверен, что команда, которая приступает к работе в пятигорском кассационном суде – будет профессиональной. Будет работать так, чтобы наша страна укреплялась как правовое государство, – обратился к судейскому сообществу Владимир Владимиров.

Автор фото – пресс-служба Губернатора Ставропольского края

Автор фото – пресс-служба Губернатора Ставропольского края

В приветственном слове Владимир Давыдов отметил, что образование кассационных судов общей юрисдикции – значимое событие для судебной системы страны, а Ставрополье теперь можно назвать одной из судебных столиц России.

Игорь Рабков зачитал приветственный адрес полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Матовникова.

Напомним, федеральным конституционным законом РФ были созданы девять кассационных судов и пять апелляционных судов общей юрисдикции, которые будут работать в соответствующих судебных апелляционных и кассационных округах.

Автор фото – пресс-служба Губернатора Ставропольского края

Автор фото – пресс-служба Губернатора Ставропольского края

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