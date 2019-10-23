Свидетель по делу о теракте в Петербурге планировал взрыв во Владивостоке в 2017 году

СЕГОДНЯ 19:39 2019-10-23T19:39:26+03:00

Свидетель по делу о теракте в Петербургском метро планировал взрыв во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В среду, 23 октября, прошло заседание по делу о теракте в Петербургском метро в 2017 году. Прокурор зачитал показания выходца из Киргизии Мухаммаджона Турдиева, который проходит по этому делу свидетелем.

- Из-за нехватки денег я решил наняться боевиком и пройти обучение в лагере в Сирии... Мы изучали религиозные каноны, а также основы по устройству гранат, самовзрывающейся техники, - приводит его показания ТАСС.

В этом же лагере Турдиев познакомился с Акбарджоном Джалиловым, исполнителем теракта в Петербургском метро.

В 2017 году он получил задание взорвать военный корабль во Владивостоке. Однако план сорвался: мигранта задержали при пересечении украинской границы. Сначала его депортировали в Турцию, а затем - в Киргизию. Дело о несостоявшемся теракте выделено в отдельное производство.

Напомним, теракт в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва погибли 15 человек, сам смертник, еще 66 человек получили ранения. Сейчас по этому делу судят 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU