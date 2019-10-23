Россия показала лучший цирк в мире

СЕГОДНЯ 20:09 2019-10-23T20:09:14+03:00

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В престижном итальянском конкурсе, который завершился 21 октября, принимали участие артисты из 14 стран мира (Бразилия, Германия, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Польша, Россия, Румыния, Украина, Финляндия, Чехия). И наши обошли всех! В очередной раз и с блеском. На заключительном гала-шоу команда артистов «Российской государственной цирковой компании» получила Гран-при. Таково было решение Международного комитета жюри.

Наши артисты показали специальную программу, центральное место в которой заняли три выразительных номера: «Золотые рыбки» (воздушные гимнасты на сетке - театрализованный рассказ о дружбе и взаимовыручке); «Акробаты на дорожке» (акробатическая постановка с уникальными по сложности элементами); Турники и Антипод (театрализованная постановка на большой высоте, в которой акробаты на трех уровнях различной высоты выполняют трюки и рассказывают зрителю историю русской души).

- Победа российских артистов на фестивале такого уровня прежде всего говорит о титаническом труде большой и дружной команды артистов компании, всей творческой и технической группы, готовившей номера, - прокомментировал победу генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Владимир Шемякин. - Мы снова продемонстрировали миру, что российская цирковая школа самая сильная в мире, мы законодатели моды в отрасли. От всей души поздравляю весь коллектив с этой победой!

Виртуозы российской цирковой арены были удостоены аудиенции Папы Римского в Ватикане и его высокой оценки своего труда.

Виртуозы российской цирковой арены были удостоены аудиенции Папы Римского в Ватикане Фото: Росгосцирк

Международный цирковой фестиваль в Италии вот уже на протяжении двадцати лет пользуется заслуженной популярностью в мире - это всегда праздник неограниченных возможностей человеческого тела, духа, фантазии. Лучшие артисты планеты, импресарио и руководители трупп совершенно нескучно заявляют здесь о своих достижениях и обмениваются опытом. Неудивительно, что в дни фестиваля население города увеличивается вдвое.