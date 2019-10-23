2019-10-23T22:04:19+03:00
В мире

Пассажиры устроили пьянку после объявления о неисправности самолета

Боинг 737 летел из Домениканы в США [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Когда объявили о неисправности самолетаКогда объявили о неисправности самолетаФото: Кадр видео
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Пассажиры Боинга 737 не растерялись, когда экипаж объявил об экстренной посадке из-за неисправности. Летели они из Домениканы, поэтому расслабляться решили способом, к которому на отдыхе привыкаешь – люди взяли бутылки с алкоголем покрепче и устроили «терапию» прямо в салоне самолета. Пьянка происходила под громкие молитвы других пассажиров.

Такая «вечеринка» на борту Боинга закончилась благополучно. Пилоты посадили самолет, хоть и не в аэропорте США, куда направлялись туристы. Их доставили в Америку альтернативным рейсом.

Пассажиры Боинга , летевшего из Доминиканы в США, внезапно начали молиться и бухать.Им объявили об экстренной посадке из-за неисправности

Гораздо чаще истории, связанные с пассажирами самолетов, о драках. Россияне учинили скандал на борту лайнера, возвращаясь из Турции. Еще один житель страны устроил пьяный дебош в самолете, в аэропорту прибытия его уже ждали сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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