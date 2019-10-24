Стали известны имена актеров, выдвинутых на "Оскар"
Киностудии выдвинули своих кандидатов на премию "Оскар". За главную мужскую роль поборются четыре основных претендента, которых эксперты назвали наиболее вероятными победителями. Речь о Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райсе, Роберте Паттинсоне и Джонатане Прайсе.
Как пишет Indiewire, Леонардо Ди Каприо и Бред Пит выдвинуты за главную роль и роль второстепенного плана в фильме "Однажды... в Голливуде". Издание отмечает, что у Пита шансов на победу больше, чем у партнера по съемочной площадке.
Помимо них компания Sony приняла решение выдвинуть на "Оскар" Мэттью Райса и Тома Хэнкса за фильм "Прекрасный день по соседству". Актеры, как и их коллеги по фильму Тарантино, выдвинуты на премию за главную мужскую роль и роль второго плана.
От киностудии А24 выдвинуты Уильям Дефо за роль второго плана в фильме "Маяк" и Роберт Паттинсон, сыгравший в картине главную роль.
Netflix решил выдвинуть на премию актеров, сыгравших в картине "Два папы": Джонатана Прайса и Энтони Хопкинса. Первый - на главную мужскую роль, второй - за роль второго плана.
ИСТОЧНИК KP.RU