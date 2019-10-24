Стали известны имена актеров, выдвинутых на "Оскар"

СЕГОДНЯ 02:21 2019-10-24T02:21:15+03:00

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Киностудии выдвинули своих кандидатов на премию "Оскар". За главную мужскую роль поборются четыре основных претендента, которых эксперты назвали наиболее вероятными победителями. Речь о Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райсе, Роберте Паттинсоне и Джонатане Прайсе.

Как пишет Indiewire, Леонардо Ди Каприо и Бред Пит выдвинуты за главную роль и роль второстепенного плана в фильме "Однажды... в Голливуде". Издание отмечает, что у Пита шансов на победу больше, чем у партнера по съемочной площадке.

Помимо них компания Sony приняла решение выдвинуть на "Оскар" Мэттью Райса и Тома Хэнкса за фильм "Прекрасный день по соседству". Актеры, как и их коллеги по фильму Тарантино, выдвинуты на премию за главную мужскую роль и роль второго плана.

От киностудии А24 выдвинуты Уильям Дефо за роль второго плана в фильме "Маяк" и Роберт Паттинсон, сыгравший в картине главную роль.

Netflix решил выдвинуть на премию актеров, сыгравших в картине "Два папы": Джонатана Прайса и Энтони Хопкинса. Первый - на главную мужскую роль, второй - за роль второго плана.

ИСТОЧНИК KP.RU